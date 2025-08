È un clima di grande festa quello che si respira attorno al 39° Palio di Fonn, che ha visto la vittoria del giovanissimo portabandiera Riccardo Maloccu (21 anni), esordiente in sella a “Fastidio da Clodia”.

Per il Comune, che attendeva il primo posto sul podio dal 2013 (l’ultimo vincitore per Fonni fu Luca Masuri), un palio da tutto esaurito, con centinaia di appassionati assiepati dietro le transenne del Galoppatoio San Cristoforo già dal pomeriggio.

A fare da cornice alla manifestazione, promossa dall’ASD con il sostegno di Comune, Regione e Bim Taloro, un’organizzazione impeccabile con padrini d’eccezione: gli storici fantini del Palio di Siena, Andrea Degortes “Aceto” e Sebastiano Deledda “Legno”.

Per la gara, disputata con cavalli anglo-arabi, in virtù del recente decreto ministeriale che rivede l’accesso dei purosangue alle corse, è stato messo in palio un montepremi complessivo di 31.000 euro, suddiviso tra 18.000 euro per il vincitore, 3.000 e 2.000 euro rispettivamente per il secondo e il terzo classificato, oltre a 1.500 euro per il premio batteria e 2.000 euro nelle pariglie.

Alle 18:30 si è dato il via alla lunga serata equestre, con le pariglie dei fantini locali. Sono state avvincenti la prima e la seconda batteria del Palio, prima della finale delle 20:15, che ha visto il pubblico esplodere in un’ovazione mentre Maloccu tagliava il traguardo, seguito da Silvano Mulas (Gavoi), Gavino Sanna (Burgos), Antonio Siri (Esporlatu) e infine Usini con Carlo Sanna, Gianluca Fais (Ploaghe), Giuseppe Piccinnu (Orune) e Daniele Sanna (Sindia).

Per Riccardo Maloccu, circondato da decine di giovani in festa, sono scese lacrime di gioia con le mani al cielo, in ricordo degli amici Michele Soddu, Marco Innocenti, Lorenzo Figus e Michele Coinu, scomparsi nell’incidente di “Caravai” dello scorso ottobre.

«Un’emozione indescrivibile, sognavo questo momento fin da bambino”, ha detto il giovane, mentre sulle sue spalle campeggiava lo striscione “Sempre con Noi” in ricordo degli amici. “Dedico questa vittoria, frutto di tanto impegno e sacrifici, alla mia comunità, ma soprattutto a Michele, Marco, Lorenzo e Michele, che vivono sempre nel mio cuore».

