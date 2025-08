Lutto nel mondo delle tradizioni per la scomparsa del vate della poesia estemporanea, Bernardo Zizi, venuto a mancare questa mattina all’età di 97 anni.

Nato a Onifai nel 1928 e da sempre residente a Macomer, Zizi ha avuto una carriera ricca di successi in tutta l’isola, spesso in compagnia del duo composto da Mario Masala e Antonio Pazzola, portando la poesia sarda nelle piazze di tutta la regione.

A comunicare la notizia della sua morte è stato il sindaco di Onifai, Luca Monne, che dal suo profilo Facebook ha commentato: «È una notizia che ci lascia attoniti e addolorati. È venuto a mancare una leggenda, un monumento vivente della poesia, voce potente e libera della Sardegna, di Onifai».

Il sindaco ha aggiunto: «Proprio in questi giorni stavamo immaginando, con i colleghi amministratori, progetti e occasioni per incontrarlo di nuovo, per invitarlo a raccontarsi ancora. Onifai avrebbe voluto riabbracciarlo, io avrei voluto riabbracciarlo».

Ricordando il forte legame che Bernardo aveva con il suo paese d’origine, Monne ha precisato: «Bernardo viveva a Macomer, ma il suo cuore è sempre stato qui, dove tutto è cominciato. Qui le sue radici artistiche sono nate e si sono sviluppate, portando il nome del nostro paese nel mondo».

Tra i numerosi commenti lasciati sotto il post, Monne ha espresso il cordoglio della comunità alla famiglia di Zizi, concludendo: «Ci lascia un maestro, un idolo per intere generazioni di sardi, un uomo capace di unire tradizione e libertà, parola e identità, orgoglio e umiltà. Ci mancherà immensamente».

