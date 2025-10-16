Scossone tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale a Nuoro. Maura Chessa, consigliera comunale subentrata a Giuseppe Luigi Cucca, ha lasciato Azione per aderire a Italia Viva.

A darne notizia è il vicepresidente nazionale del partito, il senatore Enrico Borghi, che in una nota ufficiale accoglie con entusiasmo la nuova iscritta: “Con piacere annuncio l’adesione a Italia Viva della consigliera comunale di Nuoro Maura Chessa. Un ingresso che irrobustisce la presenza riformista nella città e in tutta la Sardegna. Maura Chessa è un’amministratrice molto competente e vicina al territorio, che saprà mettere a disposizione della comunità di Italia Viva tutta la sua esperienza. A lei un caro benvenuto e un augurio di buon lavoro per le prossime sfide che attendono Nuoro e il nostro partito”.

Il cambio di casacca arriva a tre mesi dall’ingresso di Chessa in Consiglio, dove era subentrata a Cucca, candidato sindaco sconfitto a giugno dal grillino Emiliano Fenu. Dopo le dimissioni di Cucca, Chessa aveva inizialmente preso posto nei banchi della lista “Cucca Sindaco Nuoro” riferimento di Azione. Ora l’annuncio del passaggio a Italia Viva, in un’operazione che rappresenta l’esatto opposto del percorso fatto dallo stesso Cucca nel 2023 quando lasciò Italia Viva per aderire ad Azione

