Incidente sulla 131 dcn, prima di Nuoro, nella zona di Ponte Marreri.

Uno scontro è avvenuto nel tratto a due corsie, attorno al chilometro 55, all’ora di pranzo, dunque in un momento di intenso traffico, viste le tante auto in transito per la festa di Pasquetta.

Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale e le squadre Anas, per i rilievi e per gestire la viabilità.

A causa dell’incidente si sono formate lunghe code di veicoli, con rallentamenti e disagi per circa due chilometri in entrambe le direzioni.

