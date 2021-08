Tremendo scontro frontale a Pelau, alle porte di Jerzu.

Un anziano di 79 anni, originario di Ulassai, è rimasto ferito in maniera grave: era alla guida di una Panda, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato contro un Fiorino che proveniva in senso opposto.

Dopo l’allarme, il 79enne è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco di Lanusei e affidato al personale del 118, per il trasporto d’urgenza - in codice rosso – all'ospedale di Lanusei.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Jerzu e della Stazione di Cardedu per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

