Scontro alle porte di Nuoro: un ferito e lunghe codeCollisione prima dell’innesto con la 131 Dcn tra una Fiat Panda e una Jeep di E-Distribuzione
Incidente stradale questa mattina alle porte di Nuoro, poco prima dell’innesto per la 131 Dcn.
Una Fiat Panda e una Jeep di E-Distribuzione si sono scontrate frontalmente, causando lunghe code in uscita dalla città.
Illeso l’operaio alla guida del mezzo aziendale, mentre l’occupante della Panda è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118 per accertamenti.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.