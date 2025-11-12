Incidente stradale questa mattina alle porte di Nuoro, poco prima dell’innesto per la 131 Dcn.

Una Fiat Panda e una Jeep di E-Distribuzione si sono scontrate frontalmente, causando lunghe code in uscita dalla città.

Illeso l’operaio alla guida del mezzo aziendale, mentre l’occupante della Panda è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118 per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

© Riproduzione riservata