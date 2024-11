Incidente stradale questa sera a Galtellì, sulla 131 dcn al chilometro 75+500, direzione Nuoro. Lo schianto ha interessato sei mezzi, di cui tre autovetture, un camper furgonato e due moto. Undici le persone coinvolte, tra queste una intera famiglia con due minori a bordo.

Sono intervenute due unità del 118 (una medicalizzata) che stanno monitorando tutti i passeggeri. Sul posto oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Siniscola, per la messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli coinvolti, anche una squadra di operai Anas per il ripristino delle condizioni del manto stradale.

La Diramazione centrale Nuorese al momento risulta bloccato per consentire i rilievi di rito da parte degli agenti della Polizia. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

