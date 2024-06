Sono cinque i feriti nell'incidente stradale che si è verificato stamattina, attorno alle 9, al bivio di Birori, sulla statale 129 Nuoro-Macomer.

Tre le auto coinvolte in un tamponamento a catena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer, che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere contorte i feriti, poi trasportati, con quattro ambulanze, all'ospedale di Nuoro.

Sul posto anche un'ambulanza del 118.

La causa dell'incidente, avvenuto all'altezza del primo bivio per Birori, in direzione Macomer, sarebbe da ricercare in un’auto che avrebbe svoltato improvvisamente a sinistra. È seguito il tamponamento.

La strada è rimasta bloccata per circa mezzora, poi i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno regolarizzato il traffico.

