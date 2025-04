Incidente stradale nel pomeriggio sulla SS131 Carlo Felice all’altezza del km 148.

Un'auto, per cause in fase di accertamento da parte della Polstrada di Macomer, ha impattato sul guardrail finendo la sua corsa al centro della carreggiata.

Il conducente ed unico occupante è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso di Nuoro.

Il traffico, lungo il tratto di strada della Statale, ha subito dei rallentamenti in direzione Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

