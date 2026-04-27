Scacchi, a Orosei arriva il Sardinia World Chess FestivalLa terza edizione è in programma dal 3 al 10 maggio
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Per una settimana la Sardegna si trasforma in uno dei principali poli internazionali degli scacchi. Dal 3 al 10 maggio l’Iti Marina Beach di Orosei ospiterà la terza edizione del Sardinia World Chess Festival, torneo che quest’anno raggiunge dimensioni e livello tecnico senza precedenti per il panorama italiano.
Saranno oltre 300 i giocatori attesi, in arrivo da più di 30 Paesi, per un evento che rappresenta anche una tappa ufficiale di qualificazione alla Coppa del Mondo. Un dato che certifica il peso crescente della manifestazione nel calendario internazionale.
Tra i protagonisti annunciati spicca il nome di Ian Nepomniachtchi, vice campione del mondo, affiancato da giocatori di primo piano come Parham Maghsoodloo e dal giovane talento Faustino Oro, a un passo dal titolo di Grande Maestro. Presente anche il Gm Lorenzo Lodici, tra i migliori interpreti azzurri.
Il torneo sarà seguito a livello globale grazie alla collaborazione con ChessBase India, che curerà la copertura tecnica e la trasmissione in streaming delle principali partite.
L’iniziativa, promossa dalla Regione Sardegna e organizzata da Ssd Emmedi Sport insieme a UniChess, punta a rafforzare il ruolo dell’isola come sede di eventi internazionali, coniugando sport e promozione del territorio.
«Portiamo in Sardegna alcuni dei migliori giocatori al mondo, provenienti anche da contesti diversi tra loro», spiega il direttore del torneo Roberto Mogranzini. «Gli scacchi dimostrano ancora una volta di poter essere un linguaggio comune».
L’apertura ufficiale è fissata per domenica 3 maggio alle 11, con la conferenza stampa di presentazione e le prime partite ufficiali.