I primi fiocchi di neve sono caduti nel pomeriggio di ieri, ma questa mattina diversi comuni del Nuorese e dell’Ogliastra si sono svegliati imbiancati. Anche a bassa quota.

Da Fonni a Tonara e Desulo, da Villagrande a Perdasdefogu, da Gavoi e Ollolai sino a Nuoro città. Fiocchi bianchi anche in altri paesi della Barbagia di Seulo, a Esterzili c’è una vera e propria bufera di neve che sta provocando disagi alla circolazione nelle strade di campagna e sulla provinciale 114.

"Le strade sono poco percorribili e il sindaco ha deciso di chiudere le scuole per oggi come precauzione”, spiega il vice sindaco di Esterzili Matteo Boi. “Ora attendiamo i mezzi spazzaneve, perché in paese non ne abbiamo e le strade devono essere liberate”. Scuole chiuse anche a Lanusei.

Temperature a picco anche a Cagliari, dove questa mattina si toccano i 5 gradi. Strade ghiacciate e primi disagi all’alba, con gli incidente sulla Statale 389 e sulla provinciale che porta all’ingresso di Macomer. Forti rallentamenti si segnalano sulla bretella che dalla 131 Dcn porta all’ingresso di Nuoro.

L'ingresso di Nuoro (foto Deidda)

Provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, anche la Statale 295 “Di Aritzo”, a Tonara,tra i km 0 e 15, a causa della caduta di un albero in carreggiata.

Sul posto sono presenti le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.

I mezzi spargisale dell’Anas e della Provincia stanno intervenendo per rendere l’asfalto meno scivoloso.

IL SINDACO DI ESCOLCA – Ma non in tutta la Sardegna gli spargisale stanno intevenendo in tempo, il sindaco di Escolca Eugenio Lai ne ha sollecitato l’intervento sulle strade provinciali del Sud Sardegna: “Credo interverranno il prima possibile, Anas non pervenuta”, ha detto Lai, che è anche consigliere regionale di Leu e stamani ha percorso la Statale 198 interamente coperta dalla neve.

"È possibile che a fronte della prevedibilità meteorologica annunciata da giorni ieri non si è visto un mezzo spargisale e nessuna prevenzione è stata attivata? - si chiede - Per non parlare degli spazzaneve".

(Unioneonline/L)

