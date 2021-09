I carabinieri della compagnia di Lanusei alle prese con un caso di scomparsa.

A non dare più notizie di sé da ormai sabato scorso è un uomo di 58 anni di Lotzorai, che – come denunciato il successivo lunedì mattina dai familiari alla stazione dell’Arma di Santa Maria Navarrese - è partito in auto senza comunicare la sua meta e facendo poi perdere le sue tracce.

Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario, ma gli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica, non tralasciano alcuna pista.

In queste ore i militari hanno raccolto le dichiarazioni di alcune persone che hanno avuto gli ultimi contatti con il 58enne, senza trovare per il momento riscontri utili alle indagini.

