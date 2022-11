“Chiediamo un incontro urgente all’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Il Nuorese non può più aspettare”.

Così tuona Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro.

"Questa – prosegue Tidu - è la richiesta che si leva dalla conferenza socio-sanitaria, dunque da oltre cinquanta sindaci del territorio”.

Una lettera, che sa di appello condiviso, firmata e sottoscritta da 52 primi cittadini.

È stata indirizzata ai vertici della sanità isolana e al governatore Christian Solinas. E nel mirino finisce sempre l’ospedale San Francesco di Nuoro, con le sue croniche carenze di organico e i reparti perennemente al collasso o a rischio chiusura.

“Egregio assessore - scrivono i sindaci del centro Sardegna - premesso che nell’ospedale di Nuoro versano in condizioni di grave precarietà, sotto il profilo dell’organico e dunque della funzionalità, le unità operative di Chirurgia Generale, di Urologia e di Ortopedia, il comitato dei sindaci chiede all’unanimità che si dia indicazione ad Ares per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi centralizzati. Garantendo, in questo modo, il contingente minimo proporzionale ai reparti ospedalieri della Asl 3”.

