Si scrive “Pariglia” si legge spericolata e avvincente corsa di cavalli guidati da giovani audaci in grado di compiere imprese mirabolanti in sella a destrieri lanciati al galoppo. Ancestrale quanto la storia che, in Sardegna lega il cavallo all'uomo, la pariglia è adrenalina allo stato puro che scorre nelle vene dei giovani cavalieri, attraversa i muscoli tesi come una scossa tellurica in grado di sovvertire le regole della gravità.

A Lula, sabato 5 luglio prossimo, dopo anni di assenza, torna lo spettacolo delle pariglie. Organizzato da Su Sotziu Pariglia Luvulesa e dall'Associazione Ippica Culturale Calavrina, l'appuntamento è per le 10.30 negli spazi del salone Moreddu dove si terrà un dibattito sulla storia del cavallo in Sardegna e sulla “balentia” dei cavalieri isolani, la cui fama ha ormai varcato i confini regionali.

Alle 17.00 apertura della giostra equestre nella pista sterrata di San Nicola con il gruppo dei pariglianti di Lula dove è presente una giovanissima amazzone Angela Bundone, cui seguiranno le evoluzioni dei gruppi Pariglianti di Ovodda, Padria, Fonni, Castiadas e Ittiri. La cena comunitaria e i balli accompagnati dal suono dell'organetto, chiuderanno la serata di festa.

