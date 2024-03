I sentieri e gli ovili sono tutti, rispettivamente, percorribili e visitabili. Oltre che mappati. A breve verrà installata tutta la cartellonistica che da Fonni «permetterà di raggiungere questi luoghi di estrema bellezza».

L’annuncio è di “Sardegna sentieri”, la costola di Forestas che si sta occupando del recupero dei meravigliosi percorsi sul Gennargentu.

«Oltre ai sentieri già tracciati e ripuliti», si legge in una comunicazione, «Forestas sta recuperando, con le tecniche costruttive originali, le caratteristiche abitazioni di montagna, costruite con pietra locale (gli antichi pinnettos/barraccòs di Fonni). Sui tetti le “scandulas”, antiche tegole in legno, meglio note come túeras, ricavate dall'alburno - la parte esterna del tronco delle roverelle, secche e ormai deperite».

