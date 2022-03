Resta in condizioni gravi la bimba di Siniscola trasportata d’urgenza sabato dall’ospedale San Francesco di Nuoro al Bambin Gesù di Roma con un volo militare dopo essere stata sottoposta a un trattamento per stabilizzarla. L’allarme è stato lanciato dai genitori, che hanno chiamato il 118.

La piccola, due anni, è apparsa subito in condizioni disperate e lotta tra la vita e la morte.

Il bollettino medico parla di un “quadro clinico grave con prognosi riservata” in relazione agli accertamenti. Una prima diagnosi, che non esclude comunque altre concause, parla di intossicazione: potrebbe aver ingerito qualche sostanza velenosa mentre giocava ma la circostanza non è stata confermata dai sanitari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata