Una bambina di due anni di Siniscola sta lottando da ieri tra la vita e la morte. Ricoverata in Rianimazione al Bambin Gesù di Roma, ha avuto un malore all’ora di pranzo nella casa in cui vive con la famiglia. La piccola ha perso i sensi: immediato l’allarme dei genitori e l’intervento dei soccorritori del 118, che l’hanno in un primo momento trasferita in codice rosso al San Francesco di Nuoro; le condizioni erano così gravi che i sanitari ne hanno chiesto il trasferimento d’urgenza a Roma, dove la bimba è arrivata in fin di vita con un volo dell’Aeronautica.

