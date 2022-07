Per non perdere il reddito di cittadinanza, hanno “dimenticato” di comunicare alcune informazioni alle autorità competenti, informazioni che avrebbero potuto far decadere il beneficio.

Ma i carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro di Nuoro li hanno scoperti e ora sono tutti finiti sotto indagine.

Si tratta di quattro persone, residenti tra Ovodda e Tonara, che hanno percepito indebitamente circa 50mila euro.

I quattro, in particolare, hanno omesso di comunicare entro i termini previsti la variazione reddituale, di dichiarare la proprietà di alcuni immobili e in qualche caso, non avevano dichiarato le misure cautelari alternative alla detenzione a loro carico.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata