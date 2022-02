Mentre per il 14 febbraio è in programma un presidio sulla 131 dcn, il 23 febbraio un nuovo appuntamento giudiziario attende alcuni pastori che nel febbraio 2019 hanno preso parte alle proteste per il prezzo del latte. A Nuoro sono in programma due udienze.

Nella prima ai quattro imputati viene contestato il reato di blocco stradale e verranno ascoltati dieci testimoni della difesa tra i quali sindaci e politici che il 13 febbraio 2019 erano presenti al bivio di Lula, luogo di una delle più partecipate manifestazioni della Sardegna. A seguire, l'udienza per altri 9 pastori coinvolti nella manifestazione di Siniscola, anche a loro viene contestato il reato di blocco stradale. In aula si dovranno verificare alcuni aspetti tecnici di diritto e poi si comincerà con l'audizione dei testimoni alle udienze successive.

"Entrambi i processi appaiono gli unici in Sardegna per i quali si procede per il reato di blocco stradale – scrive in una nota l’associazione indipendentista Libertade -, ricordando che gli imputati rischiano pene sino ai 12 anni, rinnoviamo la nostra solidarietà a tutti gli imputati e chiediamo la partecipazione al sit-in dinanzi al Tribunale di Nuoro a partire dalle 10.30”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata