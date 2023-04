«Il fatto non è previsto come reato»: così il collegio del tribunale di Nuoro questa mattina ha assolto Emanuele Carta, Antonio Carta, Domenico Carta e Silvio Goddi, pastori accusati di blocco stradale durante la protesta del latte sulla statale 131 dcn al bivio di Lula del 13 febbraio 2019.

La procura aveva chiesto la condanna a otto mesi per le persone che si ritrovarono per protestare per un prezzo più equo del latte. Per l’accusa i quattro «con bidoni e non con il proprio corpo per circa mezz’ora hanno fatto un blocco che ha creato disagi, le strade parallele erano libere ma non conosciute».

La difesa, rappresentata dagli avvocati Giulia Lai, Adriano Sollai, Marcella Cabras, Michele Zuddas e Giuseppe Talanas, aveva chiesto l’assoluzione: «Non vi fu nessun blocco, erano convinti di esercitare il proprio legittimo diritto pacificamente, e quell’atto simbolico era importante». Soddisfatti i legali: «Abbiamo sempre creduto nella giustizia. E abbiamo sempre sostenuto che quella norma illegittima tenda solo a reprimere chi vuole manifestare».

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata