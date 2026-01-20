Erano rimasti bloccati in un fazzoletto di terra, davanti a loro un lago sempre più profondo e difficile da superare. Momenti di paura oggi a Oliena, vicino alla Sp 46, dove le squadre fluviali specializzate dei vigili del Fuoco hanno tratto in salvo tre cavalli, rimasti quasi sommersi dall’acqua e in balia del maltempo. Gli animali, visibilmente spaesati e spaventati, sono stati raggiunti dai soccorritori che, con grande pazienza e competenza, li hanno imbrigliati e guidati lungo la traversata, riuscendo a portarli in salvo.

Nel Nuorese, da ieri mattina, il Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Nuoro ha effettuato circa 130 interventi, legati principalmente al maltempo e al rischio idrogeologico. Anche nella giornata di oggi, così come ieri e durante la notte, operano su tutto il territorio 48 unità, con il potenziamento del settore specializzato nel contrasto al rischio acquatico. Nel bilancio dell’attività rientra anche l’intervento, effettuato nella tarda serata di ieri a Urzulei, dove due pastori sono stati messi in sicurezza all’interno di un ovile, rimasti isolati a causa dell’ingrossamento improvviso di un fiume.

In agro di Villagrande, in località Lepòri, un’altra squadra fluviale ha invece verificato le condizioni di un pastore che non dava notizie dalla giornata di ieri: l’uomo è stato raggiunto dai vigili del Fuoco ed è risultato in buone condizioni. Diversi i disagi anche a Oliena, dove via Melis è stata chiusa al traffico in via precauzionale per un dissesto statico di un’abitazione. Al momento, una squadra fluviale specializzata è impegnata in un ulteriore intervento di salvataggio di un cavallo nell’agro di Torpè, in località Ussela. La situazione resta costantemente monitorata grazie al Centro Coordinamento Soccorsi permanente, coordinato dal Prefetto di Nuoro, al quale partecipano tutti gli enti statali, regionali e provinciali, oltre ai sindaci del territorio.

