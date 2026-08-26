La scuola sovracomunale di musica "G.Verdi", istituita tra i comuni di Macomer, Lei e Sindia, apre un bando per affidare l'incarico di direttore artistico e didattico, per il prossimo triennio.

I termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando scadranno alle 13 del prossimo 4 settembre. Si tratta di una istituzione importante per Macomer e per l'intero territorio, dove tanti giovani si possono formare in varie discipline.

La scuola sovracomunale di musica è un'istituzione musicale gestita da tre comuni del territorio, per offrire corsi di strumento e teoria musicale. I corsi includono pianoforte, teoria, solfeggio, musica d'insieme e altre discipline.

Una scuola alquanto frequentata, soprattutto dai giovani, ma anche da persone adulte, che riguarda l'intero territorio.

I requisiti richiesti per dirigere la scuola di musica sono il diploma di conservatorio o diploma accademico di conservatorio di primo livello, essere in possesso del diploma di scuola superiore e avere l'abilitazione per l'insegnamento di discipline musicali o aver ricoperto incarichi di direttore o docente nei conservatori o istituti musicali o scuole civiche di musica per almeno tre anni.

Le domande devono essere presentate, consegnate a mano, all'ufficio di protocollo del Comune di Macomer, o via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.macomer.nu.it.

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