Ha perso il controllo della sua Citroen lungo la Statale 131 e dopo essere andato a sbattere più volte contro le barriere che delimitano la carreggiata, si è fermato a centro strada all’uscita di una curva.

È successo alle 3 di notte di domenica. Quella che poteva essere una tragedia (era davvero difficile accorgersi del mezzo fermo di traverso che ostruiva completamente la carreggiata, in uscita di curva e senza illuminazione) è stata sventata grazie al dirigente della Polizia Stradale di Nuoro, che casualmente si trovava dietro il veicolo.

Il poliziotto ha messo in sicurezza l’autista, si è accertato delle sue condizioni (fortunatamente l’uomo era vigile e in grado di muoversi) e ha allertato la Sala operativa chiedendo l’intervento degli agenti.

Per fortuna la pattuglia è arrivata prima che transitassero altri veicoli e si è posizionata per segnalare l’incidente, poi ha spostato l’auto incidentata e nel frattempo è arrivata una seconda pattuglia per interrompere prima, limitare alla sola corsia di sorpasso dopo, la circolazione.

Alla fine il conducente della Citroen se l’è cavata con alcuni accertamenti in ospedale, ma soprattutto è stato scongiurato il pericolo per altri automobilisti di passaggio.

(Unioneonline/L)

