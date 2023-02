La solidarietà del paese non si è fatta attendere dopo il dramma. Venerdì un incendio ha distrutto la cucina dello storico ristorante La Ruota, locale a conduzione familiare di Flavio Deiana.

Danni materiali ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In un lampo è arrivato il sostegno della popolazione. Da poche ore sono partite, su iniziativa spontanea dei cittadini, due raccolte fondi per la ricostruzione del ristorante.

La cucina distrutta (foto Lai)

Una è già attiva sulla piattaforma gofund.me, la seconda verrà effettuata in tutti gli esercizi commerciali dell’abitato. In ogni negozio e bar verranno posizionate delle cassettine apposite per le donazioni. Una mano tesa a La Ruota anche dai colleghi ristoratori.

I gestori della pizzeria Civico 10 hanno aperto la porta della loro cucina ai Deiana. Un contributo non indifferente per aiutarli a riprendere il loro lavoro. «Non avevamo dubbi che la nostra comunità avrebbe risposto così – spiega il sindaco Bruno Chillotti – siamo entusiasti e orgogliosi dei foghesini».

