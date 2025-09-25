Un malessere sottovalutato, forse per non interrompere il servizio e continuare ad assistere i suoi 1800 pazienti, poi il malore improvviso che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. È quanto accaduto alla dottoressa Maddalena Carta, giovane e stimata medico di famiglia a Dorgali, ora ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari.

Il paese è in apprensione da ore, stretto attorno alla figura della dottoressa, da un anno punto di riferimento per centinaia di famiglie del paese. Le sue condizioni sono peggiorate dopo il primo ricovero: i colleghi del pronto soccorso di Nuoro hanno disposto il trasferimento in elisoccorso, vista la complessità del quadro clinico.

Un messaggio di vicinanza è arrivato dalla sindaca di Dorgali, Angela Testone, che ha voluto esprimere pubblicamente il pensiero e la preoccupazione dell’intera comunità. «Auguriamo che la forza della giovane età della dottoressa Maddalena Carta le sia di aiuto per superare questo brutto momento. Auguriamo che anche gli altri due medici di base possano recuperare bene e presto le loro forze».

La situazione sanitaria nel territorio è ora critica: oltre alla dottoressa Carta, anche gli altri due medici di base in servizio a Dorgali risultano attualmente indisponibili per problemi di salute. Il Comune ha informato tempestivamente la ASL di Nuoro, chiedendo un intervento urgente per garantire almeno una copertura provvisoria. «Ad ora non è stata trovata alcuna soluzione. Altre soluzioni tampone sono risultate finora non percorribili. Eventuali novità sul fronte delle sostituzioni verranno comunicate tempestivamente», ha aggiunto la sindaca. Nel frattempo, Dorgali resta in attesa di notizie confortanti sulle condizioni della dottoressa Carta.

