La cronaca è fatta anche di piccole storie che riguardano piccole comunità. Ma parlano di grande umanità e ospitalità.

A raccontare una di queste è Ilaria Mazzarisi: ha avuto un inconveniente a Desulo, il paese ha risposto e, con una mobilitazione, l’ha “salvata”. E lei ringrazia.

È arrivata sabato mattina con famiglia e figlio di 3 anni da Sant’Antioco, per trascorrere in montagna le giornate di Autunno in Barbagia.

“Abbiamo dimenticato il passeggino del nostro bimbo. Siamo entrati disperati in questa pizzeria dove abbiamo notato tre ragazze belle e forti. E probabilmente anche loro mamme”, racconta, “abbiamo chiesto loro dove trovare un negozio di passeggini, anche se in realtà ci andava bene anche una carriola o un carrello”.

Le donne si sono mosse subito. Hanno telefonato in farmacia. Ma l’articolo non era disponibile. Così ecco la soluzione: “Aspetta”, ha detto una di loro, “non conviene comprarne un altro se lo hai già”.

Immediato il giro di telefonate. Da una si scopre che c’è un passeggino disponibile. La ragazza si è precipitata a prenderlo, in auto. Ed è tornata poco dopo: “Era lì in 10 minuti. Grazie alla super mamma che ci ha prestato il passeggino del suo bimbo di 4 anni nonostante lui, giustamente, non volesse lasciarlo”, racconta ancora Mazzarisi, “e grazie a queste tre fantastiche donne che con molta ospitalità ed empatia non hanno esitato dal primo secondo”. E ancora: “Grazie desulesi, siete indescrivibili, dal primo all'ultimo, alla prossima”.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata