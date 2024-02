A Orgosolo auditorium stracolmo per la seduta congiunta con i consigli comunali di Nuoro e Oliena per ribadire un no deciso e convinto contro il parco eolico che una società pugliese (capitale sociale 10mila euro) vorrebbe realizzare fra i tre centri.

Undici torri da 200 metri considerate dai comuni uno sfregio al territorio e a uno degli ambienti più belli e integri dell'Isola.

Nel dibattito solo voci contrarie. Il territorio non accetterà imposizioni soprattutto su progetti così impattanti e in contrasto con lo sviluppo pensato e voluto dalle comunità. Critiche alla politica nazionale e regionale per una legge che favorisce il far west e per una posizione troppo passiva rispetto all’assalto selvaggio all'Isola.

