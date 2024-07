Si sono concluse alle 5 di questa mattina le operazioni di spegnimento di un incendio nella zona industriale di Ottana.

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata di ieri in una palazzina in disuso nell’impianto ex Enichem di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale.

Sul posto la squadra 1A e 2A della sede Centrale di Nuoro e la squadra 7A del Distaccamento di Macomer. In supporto hanno operato un ABP dalla sede Centrale, un ABP dal Distaccamento di Macomer, la squadra del Distaccamento di Abbasanta oltre all’autoscala dalla sede Centrale e all’autoscala del comando di Oristano. In totale 24 vigili del fuoco.

Estinto il rogo ed effettuata la bonifica, sono state avviate le indagini della polizia giudiziaria per risalire alle cause, non è esclusa l’origine dolosa.

(Unioneonline)

