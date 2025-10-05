Due, forse tre rapinatori armati e mascherati hanno dato l’assalto, ieri sera, a una tabaccheria in pieno centro a Orune.

Hanno minacciato la proprietaria, Maria Caterina Goddi, e si sono fatti consegnare l’incasso. Sembra un ingente somma.

Uno dei banditi è già stato identificato e fermato, i carabinieri sono alla ricerca del complice in fuga. Mentre si vagliano le immagini degli impianti di videosorveglianza per dare un nome ad un eventuale terzo uomo che potrebbe aver partecipato al colpo.

Tonio Pillonca

