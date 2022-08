Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri di Orotelli, su un incidente avvenuto nelle campagne del paese nella giornata di ieri in seguito al quale un allevatore si è presentato all’ospedale San Francesco di Nuoro con una profonda ferita all’addome.

Ha raccontato di essere caduto da un muretto ma i militari hanno avviato gli accertamenti per capire se si tratti della verità o sia stato vittima di un’aggressione.

L’allevatore è stato trasferito all’ospedale di Sassari per un intervento chirurgico. È in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

(Unioneonline/s.s.)

