Proseguono i controlli dei carabinieri nel territorio della Baronia. E il bilancio delle attività svolte negli ultimi giorni è di 6 persone denunciate, 90 persone e 66 veicoli controllati, 5 patenti di guida ritirate e 6 veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 195 g di marijuana e 2 g di hashish sequestrati a presunti spacciatori e consumatori.

A Orosei, una 33enne del posto è stata denunciata per spaccio di droga. Gli atteggiamenti della donna avevano da tempo insospettito i vicini di casa, che avevano anche notato un anomalo tenore di vita nonostante l’assenza di un lavoro stabile, motivo per cui la donna riceveva anche il reddito di cittadinanza. Le immediate verifiche dei militari hanno permesso di scoprire, a casa della donna e occultati in un barattolo di vetro tra numerose stoviglie in una cucina, 180 g di marijuana. Rinvenuto anche un bilancino di precisione digitale e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Fra gli automobilisti fermati per irregolarità alla guida anche un 37enne di origini calabresi, sorpreso alla guida del suo camion a Torpè in gravissimo stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,11 g/l.

A Siniscola, un 25enne fermato a bordo del suo scooter dopo aver tamponato un auto è invece risultato positivo ai cannabinoidi: immediati nei suoi confronti il ritiro della patente di guida ed il sequestro del ciclomotore.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.

(Unioneonline/v.l.)

