Allarme incendio a Nuoro.

Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nella serata di sabato in via Gramsci per domare le fiamme divampante sul balcone di un appartamento al terzo piano di un palazzo.

L’intervento tempestivo degli uomini del 115, con il supporto di un’autoscala e di un’autobotte, ha permesso di estinguere prontamente le fiamme, evitando che si propagassero.

A originare l’incendio sarebbe stato un problema all’impianto elettrico.

(Unioneonline)

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