Aveva appena lasciato il locale a Orgosolo dove insieme ai compagni di battuta si era recato dopo una giornata di caccia grossa nelle campagne.

Ma la sua auto è stata bloccata alla periferia del paese dei murales da due individui incappucciati che, dopo averlo fermato, sotto la minaccia delle armi lo hanno costretto a consegnare il suo fucile.

L’episodio è successo ieri sera dopo le 17 ai danni di un cacciatore di Oliena.

Una vicenda che questa volta non ha visto vittime, come spesso accade, cacciatori in trasferta nelle campagne della Barbagia, ma un cacciatore "locale". Chi ha agito forse conosceva i suoi movimenti, sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine.

© Riproduzione riservata