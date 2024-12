Quindici giorni di chiusura. È il provvedimento di polizia amministrativa notificato questa sera al titolare del “Circolo su Ponte” di Orgosolo ed emesso dal Questore di Nuoro Alfonso Polverino. Il provvedimento, secondo l'articolo 100 del testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza arriva dopo la sparatoria del 19 ottobre durante Cortes Apertas quando, secondo quanto emerso durante le prime indagini, Pietro Rubanu, 26 enne di Orgosolo, maneggiava una pistola da cui è partito un colpo che ha ferito l'amico di 25 anni Antonio Devaddis.

Quel giorno nel Comune barbaricino era in corso la sagra Gustos e Nuscos del circuito di “Autunno in Barbagia”. Il giovane fu soccorso e portato presso il nosocomio di Nuoro, operato e dimesso dopo qualche giorno di cure. Il feritore identificato e denunciato per tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

I successivi accertamenti sugli avventori del locale, uniti al fatto delittuoso verificatosi in occasione della tappa di Autunno in Barbagia hanno condotto all’adozione del provvedimento di chiusura temporanea.

