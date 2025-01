Una battuta di caccia clandestina nelle campagne di Orgosolo in piena notte, con un fucile con matricola abrasa con cui avevano già abbattuto due cinghiali. Per questo motivo, due bracconieri sono stati arrestati (e successivamente messi ai domiciliari) dai carabinieri di Pratobello. Nell'ambito della stessa attività sono stati deferiti, in stato di libertà, altri due cacciatori: tutti e quattro dovranno rispondere, oltre che del reato di porto illegale d'arma clandestina, anche di ricettazione e bracconaggio.

I fatti sono avvenuti alle 4 di notte di giovedì scorso. I militari della squadriglia di Pratobello, in un servizio di perlustrazione finalizzato al contrasto dei reati predatori e della caccia di frodo in orario notturno, hanno individuato il gruppo di bracconieri nelle campagne di Orgosolo. Il controllo ha anche portato a ritrovare diverse cartucce calibro 12, oltre che un coltello a serramanico da 28 centimetri.

Dopo l’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Nuoro ha disposto la misura dei domiciliari per entrambi gli arrestati.

