Brucia la foresta di Girgini sul Gennargentu: tre elicotteri in azioneUn vasto rogo è divampato tra fitta boscaglia e macchia mediterranea
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Brucia il cuore del Gennargentu, con un rogo che sta interessando la foresta di Girgini, a Desulo.
Le fiamme partite nel tardo pomeriggio non lontano dal tacco di “Genn’e Ragasa” che segna il confine con Arzana, stanno interessando della fitta boscaglia e macchia mediterranea.
Operativi sul Corpo Forestale della stazione di Tonara e varie squadre a terra, supportate anche da tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Sorgono, San Cosimo a Lanusei insieme al SuperPuma decollato da Fenosu.
A coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Tonara.