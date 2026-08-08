«Ci facciamo del male, siamo autolesionisti?». Le parole del sindaco Mario Calia riecheggiano, dopo quell’attentato ai due ricercatori che ha scosso Lula e un’intera regione. Parole che sono state raccolte e tradotte con tempestività in atti concreti dalla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro.

Sì, perché l’Isola non vuole perdere l’Einstein Telescope: non vuole smettere di sognare. Così, le misure di sicurezza su Sos Enattos e dintorni sono già state rafforzate. E su tre direttrici: vigilanza e controllo del territorio; potenziamento della videosorveglianza nel paese di Lula. Infine: «Vigilanza e controllo del sito di Sos Enattos», puntualizza Nigro.

Lula ma non solo. La prefetta di Nuoro lancia un appello ai sindaci del territorio: «Potenziate gli impianti di videosorveglianza».

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