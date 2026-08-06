Una donna è rimasta ferita questa sera in un incidente alle porte di Oliena, in via Nuoro.

L’auto su cui viaggiava la donna, pediatra del paese, si è improvvisamente scontrata con un furgoncino di un falegname che, secondo le prime notizie, pare provenisse da una strada laterale.

L’auto della donna è andata a sbattere violentemente contro un palo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 che hanno portato la pediatra al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro.

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