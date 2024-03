Un 66enne è rimasto ferito questa mattina attorno alle 8 e 20 in un incidente stradale in via Ugo La Malfa a Oliena.

L’auto, condotta da un 66enne, ha impattato contro un terrapieno ribaltandosi in un vicino torrente. Scattati i soccorsi, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Nuoro per la messa in sicurezza dello scenario, i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure al malcapitato e a trasferirlo all’ospedale San Francesco.

Ai Carabinieri della stazione di Oliena il compito di ricostruire l’accaduto.

