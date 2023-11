Dal 2016 produce eccellenza supportata dal contributo dei 150 associati, riscuotendo importanti riconoscimenti come “l’Ercole Olivario”del 2018 e 2022. Ora, per la Cooperativa Olivicoltori Oliena anche il grande impegno sociale, con l’iniziativa dell’Olio Solidale.

Lanciata nei giorni scorsi sui social, intende essere un supporto alla famiglie in difficoltà. Come precisa la stessa Coop su Facebook: «Chiunque durante il periodo della raccolta conferisca le olive nel nostro frantoio potrà devolvere una parte dell’olio prodotto in beneficenza. La donazione è libera».

Diversi i commenti di plauso di cittadini e piccoli produttori pronti a fare la loro parte. Ne è orgoglioso Graziano Pau, Presidente della Coop: «Tutto è partito per puro caso. Vedendo che quella attuale è una buona annata, con delle ottime quantità di prodotto, abbiamo pensato di destinarne una parte a chi non vive un buon periodo».

Conclude: «In poco tempo abbiamo già ricevuto la disponibilità di diversi soci e cittadini a fare la loro parte. Siamo una comunità da sempre attenta al sociale. Ci confronteremo con i servizi sociali del Comune e la Caritas per raggiungere quante più persone possibili. Sapere di poter fare del bene al prossimo ci riempie di emozione».

