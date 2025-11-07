«Essere incinta non è una fragilità, è una forza e non accetto che questa condizione venga usata come pretesto e terreno di ambiguità politica. Per questo, signor sindaco, non sono io a essere sfiduciata da lei, ma sono io che non ripongo la mia fiducia nel suo operato». Le parole di Alessia Cucca, ex assessora comunale, risuonano pesanti nella sala consiliare di Oliena mettendo sotto accusa il primo cittadino Bastiano Congiu. «Sono contentissimo che sia incinta, è una bella notizia per lei e per tutta la comunità. Le auguro ogni bene. Ma questo non c’entra con le mie scelte», replica il sindaco dopo che il caso rimbalza fuori dall’Aula.

Il rimpasto

Il Consiglio a Oliena, riunito mercoledì per approvare l’accordo di gestione dell’area di Su Suercone, diventa occasione per ufficializzare un rimpasto in Giunta. Dopo le dimissioni volontarie di Giuseppina Congiu, il sindaco annuncia la nomina di Maria Chiara Corbeddu come assessora a Commercio e attività produttive. Al posto di Pierantonia Congiu nomina Massimo Zola mentre ad Alessia Cucca subentra Anna Rita Magrini. Il caso esplode quando interviene in Aula Alessia Cucca.

Fabio Ledda

Marilena Orunesu

