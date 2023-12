Nuoro si prepara ad accogliere la grande folla in vista del concerto di fine anno che vedrà salire sul palco di piazza Vittorio Emanuele la cantante Noemi.

Per l’occasione l’azienda trasporti pubblici di Nuoro, in collaborazione con il Comune, ha predisposto un servizio bus navetta dal parcheggio di via Kandinskij (l’area che spesso viene concessa per l’installazione dei luna park itineranti) al capolinea di via Manzoni.

Inoltre, resteranno aperti i due parcheggi in struttura gestiti da Atp, il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele, a pochi passi dal palco, sarà riservato a disabili e donne in gravidanza, quello di piazza Italia invece sarà aperto a tutti gli utenti.

