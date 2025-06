Allarme incendio intorno alle 13 nel quartiere di Preda Istrada a Nuoro.

Nel primo pomeriggio, un grosso incendio tra le vie Lollove e Priamo Gallisai ha minacciato le case, riuscendo persino a lambire la zona di Sa 'e Manca e il muro di cinta del cimitero. Immediato l'intervento di due elicotteri del Corpo Forestale di Farcana e Anela, dei vigili urbani, delle squadre dei Vigili del fuoco, dell'agenzia Forestas e della Protezione civile che hanno spento l'incendio in poco tempo e hanno evitato il peggio per le abitazioni.

Gli abitanti sono usciti dalle proprie dimore in modo spontaneo e sono stati messi subito in sicurezza dai Vigili del fuoco.

Esprime gratitudine il sindaco Emiliano Fenu che si è recato sul posto: «Grazie alle forze intervenute che con il loro lavoro solerte sono riuscite a evitare il peggio», dice il primo cittadino che ha seguito le operazioni con la sala della Protezione civile.

Le squadre lavorano ora alla bonifica intorno alle abitazioni e alla superficie colpita, mentre le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma secondo una prima ricostruzione degli operatori, il rogo sarebbe partito da un palo della luce in via Gallisai.

