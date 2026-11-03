Fine settimana di sangue nel Nuorese, con un unico comune denominatore: le armi da taglio che anche nella recentissima cronaca hanno portato dolore e sangue nei giorni di festa e che questa volta solo per fortuna non hanno trasformato la festa in tragedia.

Sono tre i giovani rimasti feriti dalle coltellate seguite a una lite in episodi diversi. Il più grave è un 23enne, Giuseppe Frau, originario di Desulo, rimasto ferito domenica durante l’ultima notte della manifestazione “La montagna produce” da un fendente all’addome. Il giovane è ricoverato nel reparto di Chirurgia del San Francesco di Nuoro. Accoltellamenti si sono registrati anche domenica mattina a Nuoro e Irgoli.

La festa ha rischiato di tradursi in tragedia domenica notte attorno alle 3 quando un battibecco tra due giovani è finito con un fendente alla pancia. Il fatto è successo a “Sa parada degli artisti”, una struttura che accoglie un punto di ristoro, fa musica sino a notte e da sempre accoglie tantissimi giovani.

La lite, quando c’erano ancora decine e decine di ragazzi, sarebbe avvenuta all’esterno. Il feritore sarebbe scappato. Gli amici del giovane colpito, che vive nel Cagliaritano ma durante le feste torna con la famiglia a Desulo, lo avrebbero prima portato alla guardia medica e poi accompagnato sino al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia e tenuto sotto stretta osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sono meno gravi le condizioni di un altro uomo che domenica mattina attorno alle 11 sarebbe stato soccorso vicino a via Repubblica a Nuoro. Sanguinante alla testa e all’addome, Simone Flore sarebbe stato aggredito da alcuni stranieri, colpito alla testa e anche in questo caso all’addome con un’arma da taglio, forse una bottiglia rotta o un coltello. Inizialmente trasportato in codice rosso, la sua si è rivelata una ferita superficiale anche se era copiosa la perdita di sangue.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nuoro, che hanno avviato gli accertamenti sull’episodio per risalire agli autori dell’aggressione e capire il contesto in cui è maturata la rissa.

È stato invece subito individuato e denunciato dagli uomini della Squadra mobile di Nuoro un cittadino moldavo che sempre tra sabato e domenica ha aggredito un connazionale, compagno di lavoro. L’episodio è accaduto a Irgoli. Anche in questo caso la lite sarebbe sfociata in una ferita provocata da un coltello. Fortunatamente l’uomo non è in condizioni gravi tanto che dopo le prime cure è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto fare ritorno a casa.

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