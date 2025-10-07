Nuoro, Suv si schianta tra le vetrine di via LamarmoraL’auto, guidata da una donna, è improvvisamente partita in retromarcia
Potrebbe essere stato un malfunzionamento del cambio automatico all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8:30, in via Lamarmora a Nuoro.
Un Suv condotto da una donna è improvvisamente partito in retromarcia, finendo prima sul marciapiede e poi contro il muro di un edificio, tra alcune vetrine.
Fortunatamente, nessun pedone è rimasto ferito, nonostante l’orario di punta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.