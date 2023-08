È tornato per l’ultima volta nella sua caserma a Nuoro, Giovanni Maria Spiggia, il vigile del fuoco vittima del dovere che due giorni fa è morto a Parma dopo un anno di agonia.

Spiggia l’11 agosto 2022, chiamato per un intervento, cadde nella caserma di Nuoro dal pianale del camion che stava preparano perché lo doveva condurre in Ogliastra per un intervento dove lo attendeva un’altra squadra di colleghi.

Oggi i suoi compagni di lavoro lo hanno atteso nella casa che hanno condiviso per anni, in quella loro caserma da dove hanno salvato decine di persone giorno dopo giorno. I colleghi schierati con i mezzi di soccorso gli hanno reso omaggio salutato con le sirene accese e lampeggianti quelli che anche l’11 agosto di un anno fa il vigile stava accendendo per compiere il suo dovere. Ad accompagnare il feretro verso Orgosolo il Comandante Antonio Giordano ma anche la moglie Anna Grazia e le piccole Maria Luisa, Chiara e Antonella che hanno abbracciato la salma davanti alla caserma. Domani alle 16:30 i funerali nella chiesa di San Pietro ad Orgosolo.

