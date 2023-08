È morto ieri notte a Parma, dov’era ricoverato in un reparto di riabilitazione specializzato, Giovanni Maria Spiggia, il vigile del fuoco 45enne che l’11 agosto 2022, mentre era in servizio nel comando provinciale di Nuoro, era rimasto vittima di un grave incidente in servizio.

Spiggia la mattina dell'incidente era precipitato dal pianale di un camion su cui stava effettuando un controllo, battendo violentemente la testa.

Grande commozione nella caserma nuorese, con il comandante Provinciale del comando di Nuoro, Antonio Giordano, che insieme a tutte le donne e gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro si stringe alla moglie Anna Grazia, alle figlie Maria Luisa, Chiara e Antonella, alla sua cara mamma, alla sorella e alla famiglia tutta.

«Giovanni lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i colleghi del Comando - ha detto Giordano - che non lo dimenticheranno mai, conservando il suo ricordo sempre vivo».

I funerali del vigile si svolgeranno giovedì 3 agosto alle 16:30 nella chiesa di San Pietro Apostolo ad Orgosolo.

