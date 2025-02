È durata meno di 48 ore la fuga di un giovane automobilista nuorese che sabato notte, dopo aver provocato un incidente, si è reso irreperibile abbandonando il luogo dell’incidente. L’uomo, convocato nel comando della Polizia Locale, ha ammesso le sue colpe dopo aver visto le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza. L’incidente è avvenuto sabato notte in via Biasi, quando l’auto del giovane è piombata contro una monovolume parcheggiata al lato della carreggiata.

L’impatto violento ha proiettato il veicolo in sosta contro un un palo causando gravi danni. Ad avviare le indagini la Polizia Locale, che nonostante il conducente si fosse dato alla fuga, in poche ore ha rintracciato l’autore dell’incidente grazie alle telecamere di videosorveglianza che utilizza il riconoscimento targhe. Le telecamere hanno immortalato il passaggio del veicolo protagonista dell’incidente, consentendo agli agenti di identificare rapidamente il giovane automobilista.

L’autista ora dovrà affrontare pesanti sanzioni e la decurtazione di diversi punti dalla patente e in caso di recidiva, rischia il ritiro della patente. Un episodio risolto in poche ore grazie al sistema di videosorveglianza recentemente ottimizzato per garantire una maggiore sicurezza e che può essere ormai consultato quasi in tempo reale in casi di indagini o incidenti stradali.

© Riproduzione riservata