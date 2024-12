Nuoro si appresta a festeggiare l’ultima notte dell’anno in grande stile, con un evento musicale che promette di regalare emozioni a tutti. Il 31 dicembre, la centralissima piazza Vittorio Emanuele ospiterà un concerto imperdibile, che vedrà protagonisti due nomi di spicco del panorama musicale italiano: Giusy Ferrerie DJ Matrix.

La serata avrà inizio con la performance della cantautrice siciliana Giusy Ferreri, una delle voci più apprezzate del pop italiano. Con il suo repertorio ricco di successi e la sua voce inconfondibile, Giusy Ferreri è pronta a regalare al pubblico nuorese un’esperienza unica. Da “Novembre” a “Volevo te”, passando per i celebri duetti con Baby K, l’artista siciliana ha conquistato il cuore dei fan con una serie di brani che hanno raggiunto le vette delle classifiche internazionali. Sarà proprio lei ad aprire la serata, accompagnando il pubblico verso la magica mezzanotte, pronta a far scatenare i presenti con la sua energia e passione.

A seguire, DJ Matrix, uno degli idoli dei più giovani, salirà sul palco per infiammare la piazza con il suo sound coinvolgente. La sua performance farà da ponte tra il concerto di Giusy Ferreri e il brindisi di mezzanotte, con un mix di energia e adrenalina che renderà la serata ancora più speciale. L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, con il contributo del Comune di Nuoro. Il concerto, che si terrà nella centralissima piazza, sarà l’occasione perfetta per vivere una notte di musica, divertimento e allegria in compagnia di due artisti di grande talento.

© Riproduzione riservata