Rottamazione si, rottamazione no? E se si, quando? A Nuoro si accende lo scontro politico sulla rottamazione dei tributi locali. Il gruppo consiliare SiAmo Nuoro attacca duramente la maggioranza guidata dal sindaco Emiliano Fenu, accusandola di aver bloccato la discussione su una proposta ritenuta prioritaria per cittadini e imprese.

Le accuse dai consiglieri Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni, che denunciano quanto accaduto durante l’ultima conferenza dei capigruppo lunedì, dove sarebbe stata impedita la calendarizzazione della mozione sulla cosiddetta “rottamazione” dei tributi locali. Secondo i due esponenti dell’opposizione, si tratta di una misura concreta che permetterebbe ai contribuenti di sanare le proprie posizioni con un risparmio su sanzioni e interessi. «È un fatto grave che si utilizzino pretesti e interpretazioni strumentali del regolamento per impedire la discussione», si legge nella nota, che parla apertamente della volontà di «evitare il confronto su un tema così importante».

Saiu e Buffoni sottolineano inoltre come provvedimenti simili siano già stati adottati in altri comuni sardi, come Alghero e Sanluri, mentre a Nuoro «tutto è fermo» nonostante esiste già una delibera di giunta che affida agli uffici la predisposizione del regolamento, ma «dopo mesi non è stato fatto alcun passo avanti». Le critiche non si fermano al singolo episodio ma investono l’intera azione amministrativa. I due consiglieri descrivono una maggioranza «divisa, fragile e incapace di affrontare i problemi della città»

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